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Сегодня, 23:15

Костич настаивает на переходе в «Ювентус» из «Айнтрахта»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в «Ювентус», пишет инсайдер Николо Скира.

У самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

29-летний серб уже объявил руководству немецкого клуба, что не намерен больше выступать за команду, и требует скорейшего завершения трансфера.

В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 1 : 6
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 0 : 4
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 3 : 1
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 1 : 2
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 3 : 1
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 2 : 2
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Боруссия Д – Байер
 1 : 0
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 1 : 1
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 3 : 1
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Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Науиру Аамада

Науиру Аамада

Штутгарт

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Саркис Адамян

Саркис Адамян

Кельн

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
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