Костич настаивает на переходе в «Ювентус» из «Айнтрахта»
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в «Ювентус», пишет инсайдер Николо Скира.
У самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.
29-летний серб уже объявил руководству немецкого клуба, что не намерен больше выступать за команду, и требует скорейшего завершения трансфера.
В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
13
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|0 : 4
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|1 : 2
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|2 : 2
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|1 : 0
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|1 : 1
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Науиру Аамада
Штутгарт
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Саркис Адамян
Кельн
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0
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