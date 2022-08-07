Костич настаивает на переходе в «Ювентус» из «Айнтрахта»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в «Ювентус», пишет инсайдер Николо Скира.

У самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

29-летний серб уже объявил руководству немецкого клуба, что не намерен больше выступать за команду, и требует скорейшего завершения трансфера.

В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.