Усман Дембеле: "Разочарован уходом Тухеля из "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле разочарован тем, что Томас Тухель покинул должность главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что у специалиста возник конфликт с руководством "шмелей".

Напомним, что на должности главного тренера 43-летнего немца заменил Петер Бос, в минувшем сезоне возглавлявший "Аякс".

- Я разочарован тем, что Тухель ушел с должности главного тренера "Боруссии", - приводит Sky Germany слова Дембеле. - Он очень доверял мне. Томас многому меня научил и всегда был рядом. Я не знаю, что произошло. И я не знаю о его проблемах с руководством. Но решение принято.