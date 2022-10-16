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Сегодня, 20:22

«Унион» всухую победил «Боруссию», Хаберер оформил дубль

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Унион» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
Фото Global Look Press

«Унион» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Германии.

Дублем в составе победителей отметился полузащитник Яник Хаберер, на счету которого теперь три мяча в нынешнем сезоне.

«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
16 окт, 18:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:0
Боруссия Д

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

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2.20
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Унион Берлин
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Унион Б 9 6 2 1 16-6 20
2
 Фрайбург 9 5 3 1 14-8 18
3
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
4
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
5
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
6
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
7
 Бавария 9 4 4 1 25-8 16
8
 Боруссия Д 9 5 1 3 13-12 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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33 тур
34 тур
14.10 21:30
Шальке – Хоффенхайм
 0 : 3
15.10 16:30
Айнтрахт Ф – Байер
 5 : 1
15.10 16:30
Штутгарт – Бохум
 4 : 1
15.10 16:30
Вердер – Майнц
 0 : 2
15.10 16:30
Вольфсбург – Боруссия М
 2 : 2
15.10 19:30
РБ Лейпциг – Герта
 3 : 2
16.10 16:30
Кельн – Аугсбург
 3 : 2
16.10 18:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
16.10 20:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Никлас Фюллкруг

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 8
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Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

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 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
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Джамал Мусиала

Бавария

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
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Ко Итакура

Боруссия М

 5 1 0
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