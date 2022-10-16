«Унион» всухую победил «Боруссию», Хаберер оформил дубль
«Унион» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в матче 10-го тура чемпионата Германии.
Дублем в составе победителей отметился полузащитник Яник Хаберер, на счету которого теперь три мяча в нынешнем сезоне.
«Боруссия» не может одержать победу в бундеслиге уже третий тур подряд, команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Унион» продолжает лидировать в чемпионате, на счету берлинского клуба 23 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
4
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|
5
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
6
|Кельн
|10
|4
|4
|2
|19-17
|16
|
7
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
8
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
9
|Майнц
|10
|4
|3
|3
|11-13
|15
|
10
|РБ Лейпциг
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
11
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|
12
|Аугсбург
|10
|4
|1
|5
|11-16
|13
|
13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|
14
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|
15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|
16
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
Результаты / календарь
1 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|0 : 3
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|5 : 1
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|4 : 1
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|0 : 2
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|3 : 2
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|3 : 2
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|8
|1
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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