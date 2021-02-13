«Унион» и «Шальке» сыграли вничью

«Унион» и «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 0:0.

Команды занимают девятое и 18-е места соответственно.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

21-й тур

«Унион» — «Шальке» — 0:0

«Унион»: Кариус, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Хюбнер, Гентнер (Премель, 69), Андрих, Похьянпало (Муса, 62), Авонийи (Тойхерт, 85), Ингвартсен.

«Шальке»: Ферманн, Мустафи, Колашинац, Виллиам (Раман, 64), Беккер, Тиав, Стамбули, Бенталеб (Бужеллаб, 64), Сердар, Харит, Хоппе.

Предупреждения: Триммель, 2. Виллиам, 34. Хюбнер, 75. Муса, 82. Харит, 85.

Судья: Шлагер (Германия).

13 февраля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».