Флик выразил уверенность в продлении контракта с Мусиалой

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик выразил уверенность в продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

«Почему ему нужно куда-то уходить? Он может развиваться в «Баварии», его поддерживает клуб, тренерский штаб и футболисты. Я говорил с Джамалом лично и сказал, что он должен принять решение самостоятельно. Он сам ответственен за свое будущее», — цитирует Bild Флика.

Мусиала перешел в «Баварию» летом 2019 года из «Челси». На счету 17-летнего англичанина 3 гола в 24 матчах за основную команду мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро, его контракт с «Баварией» действует до конца июня 2022 года.