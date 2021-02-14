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Флик выразил уверенность в продлении контракта с Мусиалой

13:58
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик выразил уверенность в продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой.

«Почему ему нужно куда-то уходить? Он может развиваться в «Баварии», его поддерживает клуб, тренерский штаб и футболисты. Я говорил с Джамалом лично и сказал, что он должен принять решение самостоятельно. Он сам ответственен за свое будущее», — цитирует Bild Флика.

Мусиала перешел в «Баварию» летом 2019 года из «Челси». На счету 17-летнего англичанина 3 гола в 24 матчах за основную команду мюнхенцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро, его контракт с «Баварией» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/fc-bayern-trainer-hansi-flick-spricht-ueber-seine-zukunft-75356474.sport.html

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