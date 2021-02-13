Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Унион» и «Шальке» сыграли вничью

22:24
Теги:

«Унион» принимал «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Шальке» набрал 9-е очко, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир