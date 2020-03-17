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У игрока «Герты» диагностирован коронавирус. Команда ушла на карантин

13:20
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«Герта» на своем официальном сайте сообщила, что у одного из игроков команды диагностирован коронавирус. Его имя не уточняется.

Также сообщается, что вся команда, включая тренерский штаб, отправляется на 14-дневный карантин. Каждый игрок получит индивидуальный план тренировок на это время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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