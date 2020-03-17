У игрока «Герты» диагностирован коронавирус. Команда ушла на карантин

«Герта» на своем официальном сайте сообщила, что у одного из игроков команды диагностирован коронавирус. Его имя не уточняется.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020

Также сообщается, что вся команда, включая тренерский штаб, отправляется на 14-дневный карантин. Каждый игрок получит индивидуальный план тренировок на это время.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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