Тухель рассказал о планах «Баварии» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о трансферных планах команды на ближайшее зимнее окно для покупки игроков.

«Да, это будет нелегко, так как зимнее трансферное окно всегда сложнее летнего. Но в то же время мы будем продолжать доверять тем футболистам, которые на данный момент находятся в нашей обойме», — цитирует Тухеля Фабрицио Романо.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 38 очков.