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Сегодня, 11:26

Тухель рассказал о планах «Баварии» на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о трансферных планах команды на ближайшее зимнее окно для покупки игроков.

«Да, это будет нелегко, так как зимнее трансферное окно всегда сложнее летнего. Но в то же время мы будем продолжать доверять тем футболистам, которые на данный момент находятся в нашей обойме», — цитирует Тухеля Фабрицио Романо.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 38 очков.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Тухель отметил хорошую игру футболистов «Баварии» после победы над «Вольфсбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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19.12 20:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 1
19.12 22:30
Боруссия Д – Майнц
 1 : 1
19.12 22:30
Хоффенхайм – Дармштадт
 3 : 3
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 2 : 0
20.12 22:30
Байер – Бохум
 4 : 0
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 2 : 1
20.12 22:30
Хайденхайм – Фрайбург
 3 : 2
20.12 22:30
Штутгарт – Аугсбург
 3 : 0
20.12 22:30
Вольфсбург – Бавария
 1 : 2
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Штутгарт

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Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
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Лерой Сане

Бавария

 8
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Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
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Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
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Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
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