Тухель рассказал о планах «Баварии» на зимнее трансферное окно
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о трансферных планах команды на ближайшее зимнее окно для покупки игроков.
«Да, это будет нелегко, так как зимнее трансферное окно всегда сложнее летнего. Но в то же время мы будем продолжать доверять тем футболистам, которые на данный момент находятся в нашей обойме», — цитирует Тухеля Фабрицио Романо.
На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 38 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.12
|20:30
|
Вердер – РБ Лейпциг
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Боруссия Д – Майнц
|1 : 1
|19.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Дармштадт
|3 : 3
|20.12
|20:30
|
Унион Б – Кельн
|2 : 0
|20.12
|22:30
|
Байер – Бохум
|4 : 0
|20.12
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|2 : 1
|20.12
|22:30
|
Хайденхайм – Фрайбург
|3 : 2
|20.12
|22:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|3 : 0
|20.12
|22:30
|
Вольфсбург – Бавария
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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