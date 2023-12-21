«Кельн» объявил об уходе главного тренера Баумгарта

Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт покинул команду, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

«Каждый может представить, что я нелегко воспринял решение покинуть «Кельн». За последние два с половиной года клуб стал для меня домом. То, чего мы достигли вместе, заставляет меня гордиться не только командой, персоналом, но и всем клубом.

В то же время, у меня есть чувство, здесь здесь необходимы перемены. Клуб превыше всего. Возможно, «Кельну» нужен новый импульс», – приводит слова Баумгарта официальный сайт клуба.

51-летний специалист возглавлял «Кельн» с лета 2021 года. После 16 туров команда с 10 очками занимает предпоследнее место в бундеслиге.