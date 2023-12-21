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Тухель отметил хорошую игру футболистов «Баварии» после победы над «Вольфсбургом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель похвалил игроков команды после победы над «Вольфсбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«Игроки заслужили самые лучшие комплименты — в конце матча соперник показал силу.

У нас очень хороший показатель очков в среднем за матч. Моральный дух и настрой команды на протяжении многих недель тоже был на высоте. Но нам нужно продолжать работать над собой», — цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».

После 16 туров «Бавария» занимает второе место в бундеслиге с 38 очками. Лидирует в чемпионате Германии «Байер» (42 очка).

ФК Бавария
ФК Вольфсбург
Томас Тухель
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Алонсо поделился мнением о лидерстве «Байера» в бундеслиге перед зимней паузой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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Вердер – РБ Лейпциг
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Боруссия Д – Майнц
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Хоффенхайм – Дармштадт
 3 : 3
20.12 20:30
Унион Б – Кельн
 2 : 0
20.12 22:30
Байер – Бохум
 4 : 0
20.12 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 2 : 1
20.12 22:30
Хайденхайм – Фрайбург
 3 : 2
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Штутгарт – Аугсбург
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