Тухель рассказал, каким видит футбол «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, какую игру хочет видеть от своей команды.
«Хочу, чтобы мы играли быстрее, доминировали на половине поля соперников и держали их подальше от наших ворот. Мы хотим реализовать активный стиль, в котором мы рискуем в последней трети поля, но где мы также играем безопасно и доминируем в центре и защите. Проще говоря, мы хотим атаковать и создавать как можно больше моментов, и мы хотим защищаться вместе. Мы не хотим допускать моменты у своих ворот. Нам также не хватало боевого духа, который смогли бы почувствовать все на стадионе, что в команде все бьются друг за друга. Нам нужно быть более жесткими и лучше подготовленными к трудным моментам во время матчей. Так что у нас много работы», — приводит слова Тухеля официальный сайт Бундеслиги.
В первом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вердер» со счетом 4:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|0 : 4
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Лерой Сане
Бавария
|2
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|1
|
|
Матис Тель
Бавария
|1
|П
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|2
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|1
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марвин Дукш
Вердер
|1
|0
|1
|
|
Ким Мин Джэ
Бавария
|1
|0
|1
|
|
Сенне Линен
Вердер
|1
|0
|1