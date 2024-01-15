Тухель – о возвращении Нойера после травмы: «У него есть какая-то аура, которой невозможно научиться»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возвращение голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера после длительного повреждения в текущем сезоне.

«Я был в шоке, когда он рассказал мне о том, как он получил травму и насколько серьезной она была. Я сомневался, сможет ли он вернуться на этот уровень, но надеялся, что он это сделает.

Я очень рад, что мы доверяли ему и верили в него. Как только он избавился от боли, он показал свой уровень. У него есть какая-то аура, которой невозможно научиться. Такому не учат в книгах. Вернуться таким образом после такой травмы – фантастическое достижение», – сказал Тухель в интервью ESPN.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах в зимнем отпуске. В октябре прошлого года 37-летний голкипер вышел на поле впервые за 10 месяцев.

В текущем сезоне Нойер провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 7 раз отыграл на ноль.