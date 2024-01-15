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Тухель – о возвращении Нойера после травмы: «У него есть какая-то аура, которой невозможно научиться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возвращение голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера после длительного повреждения в текущем сезоне.

«Я был в шоке, когда он рассказал мне о том, как он получил травму и насколько серьезной она была. Я сомневался, сможет ли он вернуться на этот уровень, но надеялся, что он это сделает.

Я очень рад, что мы доверяли ему и верили в него. Как только он избавился от боли, он показал свой уровень. У него есть какая-то аура, которой невозможно научиться. Такому не учат в книгах. Вернуться таким образом после такой травмы – фантастическое достижение», – сказал Тухель в интервью ESPN.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом ноги во время катания на лыжах в зимнем отпуске. В октябре прошлого года 37-летний голкипер вышел на поле впервые за 10 месяцев.

В текущем сезоне Нойер провел 12 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 17 11 1 5 38-22 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
11
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
12
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
13
 Вердер 17 4 5 8 24-31 17
14
 Бохум 17 3 8 6 19-34 17
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
 Дармштадт 17 2 4 11 20-44 10
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19.01 22:30
Майнц – Унион Б
 - : -
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 - : -
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 - : -
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 - : -
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 - : -
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Боруссия М – Аугсбург
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 11
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 14 2 3
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 12 1 5
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