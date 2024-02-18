Тухель назвал несправедливым поражение «Баварии» от «Бохума»: «Мы полностью доминировали»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги матча против «Бохума» (2:3) в 22-м туре бундеслиги.

Поражение стало для мюнхенцев третьим подряд. Ранее «Бавария» уступила «Байеру» (0:3) в 21-м туре и проиграла «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что сегодняшнее поражение было справедливым. Думаю, что сегодня многое было против нас. Наше значение xG было около 3,4, у нас было 4-5-6 первоклассных моментов. Мы полностью доминировали в игре и пропустили голы из ничего.

Сегодня многое пошло против нас. Я чувствую, что сегодняшнее поражение отличается от двух предыдущих», – сказал Тухель в интервью DAZN.

После 22 туров «Бавария» с 50 очками занимает второе место в бундеслиге. Отставание от «Байера» составляет 8 очков.