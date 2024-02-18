В «Баварии» рассказали о будущем Тухеля после третьего поражения подряд

Генеральный директор «Баварии» Ян Кристиан Дризен прокомментировал будущее главного тренера команды Томаса Тухеля.

18 февраля «Бавария» на выезде проиграла «Бохуму» (2:3) в 22-м туре бундеслиги. Это поражения стало для мюнхенцев третьим подряд. Ранее «Бавария» уступила «Байеру» (0:3) в 21-м туре и проиграла «Лацио» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я чувствую себя дерьмово. Сегодня менталитет превзошел качество. Тухель все еще будет руководить командой на следующей неделе? Конечно», — приводит слова Дризена журналист Патрик Штрассер.

После 22 туров «Бавария» с 50 очками занимает второе место в бундеслиге. Отставание от «Байера» составляет 8 очков.