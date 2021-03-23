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Тренер юношеской сборной Германии возглавил «Байер» вместо Боса

12:45
Петер Бос. Фото Twitter
Петер Бос. Фото Twitter
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Официальный сайт «Байера» 23 марта сообщил об увольнении главного тренера клуба Петера Боса.

Основная причина отставки — неудовлетворительные результаты команды в матчах бундеслиги. Новым главным тренером «аптекарей» станет Ханнес Вольф, тренер юношеской сборной Германии до 18 лет.

По состоянию на 23 марта, «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице и рискует не попасть в еврокубки по итогам сезона.

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