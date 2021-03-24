Альфонсо Дэвис стал послом доброй воли ООН по делам беженцев
20:17
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был назначен послом доброй воли ООН по делам беженцев, сообщает Bleacher Report.
Альфонсо стал первым футболистом и первым представителем Канады, который получил такой почетный и ответственный статус.
Дэвис родился в лагере беженцев в Гане, куда его родители бежали из Либерии, спасаясь от гражданской войны.
В феврале нынешнего года 20-летний футболист помог запустить канадскую правительственную кампанию под названием «Вместе ради обучения», направленную на обеспечение доступа к качественному образованию для беженцев во всем мире.
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