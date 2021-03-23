Холанн высказался о своем будущем

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн высказался по поводу своего будущего.

Сообщалось, что в 20-летнем норвежце заинтересованы «Барселона» и «Реал».

«У меня все еще есть контракт с «Боруссией», который заканчивается только через три года. Слухи по поводу моего будущего меня не беспокоят», — цитирует Холанна Goal.com.

Соглашение форварда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро. Сообщалось, что «Боруссия» готова отпустить Холанна за 150 миллионов евро. В этом сезоне чемпионата Германии футболист провел 21 матч, забив 21 год и сделав 4 результативные передачи.