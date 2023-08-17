Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 09:34

Тухель рассказал, по какому принципу подбирал новичков для «Баварии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, на каком принципе основывался при подборе новых игроков для команды.

«Мои трансферные требования? Я подвел итоги прошлого сезона, высказал свое мнение о том, что могло бы помочь нам как команде. Потом мы сократили трансферный список, потому что, на мой взгляд, нет смысла рассматривать большое количество кандидатов. Итак, мы сузили круг поиска, чтобы выбрать подходящих для нас парней, тех, кто сочетает в себе хорошие личностные качества и талант. Как я уже говорил, нам нужно было добавить решительности и жесткости. Мы хотим укрепить командный дух. Таким образом, именно это было в центре внимания», — приводит слова Тухеля сайт бундеслиги.

В нынешнее трансферное окно в «Баварию» пришли Харри Кейна, Ким Мин Джэ, Конрад Лаймер и Рафаэл Геррейру.

В 1-м туре бундеслиги мюнхенцы сыграют на выезде с «Вердером» 18 августа.

ФК Бавария
Томас Тухель
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев в двух сетах победил Музетти во втором круге турнира в Цинциннати
Коллекцию вещей Михаэля Шумахера продадут на аукционе
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баумгарт: «За 100 миллионов евро я бы подписал не Кейна, а Бонифасе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости