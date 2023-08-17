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Сегодня, 06:24

Баумгарт: «За 100 миллионов евро я бы подписал не Кейна, а Бонифасе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт прокомментировал переход нападающего Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Кейн — игрок, которого мы не можем себе позволить. Даже если бы у нас были деньги, мы бы о нем не подумали. О Викторе Бонифасе — да», — цитирует Bild Баумгарта.

Мюнхенский клуб заплатил 100 миллионов евро за 30-летнего англичанина. Также 20 миллионов евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

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 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
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 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Байер 0 0 0 0 0-0 0
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 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
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 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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