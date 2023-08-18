В пятницу, 18 августа, мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Вердера» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Встреча состоится на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Начало — в 21:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрасляции на телеканале «Матч ТВ», «Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 21:25, начало игры — в 21:30.

В сезоне 2022 / 2023 «Бавария» защитила чемпионский титул и сумела в одиннадцатый раз подряд стать лучшим клубом Германии. Этот чемпионский титул стал 33-м для мюнхенского клуба, что является абсолютным рекордом в стране. «Вердер» в прошлом сезоне вернулся в бундеслигу и занял 13 место по результатам чемпионата.

Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

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