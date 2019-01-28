Томас Долль возглавил "Ганновер"

Новым главным тренером "Ганновера" стал Томас Долль, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 2020 года вне зависимости от того, в каком дивизионе будет выступать команда. Ассистентом главного тренера стал Ральф Цудмик.

52-летний специалист ранее тренировал "Гамбург", "Боруссию" (Дортмунд), "Генчлирбирлиги", "Аль-Хиляль" и "Ференцварош". С "Ференцварошем" он стал чемпионом Венгрии и трижды выиграл Кубок страны. С "Боруссией" он стал финалистом Кубка Германии.

"Ганновер" занимает 17-е место в чемпионате, имея в активе 11 очков в 19 матчах. Ранее с поста главного тренера был уволен Андре Брайтенрайтер.

Все о чемпионате Германии – здесь