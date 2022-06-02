Толиссо объяснил, почему ушел из «Баварии»

Полузащитник Корантан Толиссо прокомментировал уход из «Баварии». Игрок не будет продлевать контракт с мюнхенским клубом и 1 июля станет свободным агентом.

«Мы договорились с руководством, что я не буду получать цветы в финальном матче, как Никлас Зюле. Я смог сыграть свой последний матч за «Баварию» перед своей семьей, это самое главное. Было много хороших моментов. Конечной целью была победа в Лиге чемпионов 2020 года. Были и чемпионские титулы, я этим очень горжусь. Никто не может отнять этого у меня.

В первый год я был очень счастлив, играл и забивал. Это то, что позволило мне поехать на чемпионат мира. Затем я попал в повторяющийся цикл. Я возвращался, забивал, травмировался, снова возвращался... Это сказалось на моем моральном состоянии, а, следовательно, и на моей физической форме. Чувствовал, что мне нужен новый вызов, чтобы открыть новую эру, чтобы разорвать эту спираль. Я спортсмен, меня не устраивает выходить на замену в «Баварии». Я хочу быть в центре проекта, чувствовать свою значимость», – цитирует L'Equipe Толиссо.

В мюнхенском клубе Толиссо играл с лета 2017 года. За это время 27-летний футболист стал 5 раз чемпионом Германии, 2 раза выиграл Кубок Германии и один раз – Лигу чемпионов.