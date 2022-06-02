Мюллер о желание Левандовски уйти из «Баварии»: «Хотел бы, чтобы мой давний партнер по нападению остался»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на желание форварда Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.

33-летний поляк открыто заявил о своем желании покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно, но руководство мюнхенского клуба не хочет его отпускать.

«Я хотел бы, чтобы мой давний партнер по нападению остался, — приводит слова Мюллера Sport1 со ссылкой на Kicker. — Мы много раз проходили через это. Помню, что Франк Рибери хотел перейти в «Реал». Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого все еще будет контракт с «Баварией» 1 сентября, захочет играть хорошо. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.