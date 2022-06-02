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Мюллер о желание Левандовски уйти из «Баварии»: «Хотел бы, чтобы мой давний партнер по нападению остался»

Мюллер отреагировал на желание Левандовски уйти из «Баварии»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на желание форварда Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.

33-летний поляк открыто заявил о своем желании покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно, но руководство мюнхенского клуба не хочет его отпускать.

«Я хотел бы, чтобы мой давний партнер по нападению остался, — приводит слова Мюллера Sport1 со ссылкой на Kicker. — Мы много раз проходили через это. Помню, что Франк Рибери хотел перейти в «Реал». Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого все еще будет контракт с «Баварией» 1 сентября, захочет играть хорошо. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2022/06/thomas-muller-erinnert-im-lewandowski-poker-bei-bayern-an-ribery
Роберт Левандовски
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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