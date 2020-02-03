Тимо Вернер рассказал, что хотел бы поиграть в АПЛ

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер в интервью Kicker поделился мнением о своем будущем. Вернер рассказал, что ему было бы интересно поиграть в чемпионате Англии.

— Когда тебе 23 года и ты забиваешь 20 мячей за сезон, очевидно, что к тебе появляется интерес, — цитирует Kicker Вернера. — Что бы вы сказали, если бы серьезная команда, которая является одним из фаворитов Лиги чемпионов, сделала бы вам потрясающее предложение? Наверное, каждый игрок бы задумался. В целом, могу представить, что когда-нибудь сыграю за рубежом, но у меня нет предпочтений в плане команды. Недавно летал на праздники в Америку, там все время показывали чемпионат Англии. Это серьезное преимущество для лиги. Было бы весело там поиграть, хотя и в других чемпионатах есть сильные и интересные команды.

В сезоне-2019/20 на счету Вернера 25 голов и 10 результативных передач за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего немца в 75 миллионов евро. Во время зимнего трансферного окна в СМИ появлялась информация о том, что летом форвард присоединится к «Ливерпулю».