Тедеско: «Победить «Боруссию» в Дортмунде со счетом 4:1 всегда непросто»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:1).

«Победить в Дортмунде со счетом 4:1 всегда непросто. Мы играли дисциплинированно, много владели мячом и в итоге заслужили победу. Во втором тайме мы могли даже забить еще один или два гола. Конни (Лаймер, — прим. «СЭ») играл очень хорошо. Иногда я дразню его, потому что на тренировках мяч после его ударов попадает куда угодно, кроме ворот. Но независимо от его голов, его игра была действительно хорошая», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Лейпциг» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» сохраняет вторую строчку (57 очков).