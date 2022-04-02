Арбитр встречи «Фрайбург» — «Бавария» объяснил ситуацию с 12-м игроком мюнхенцев на поле

Арбитр Кристиан Дингерт высказался по поводу эпизода в матче 28-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Баварией» (1:4), когда на поле находились сразу 12 представителей мюнхенцев.

«Это была очень запутанная ситуация. Шла двойная замена «Баварии», сначала на табло был показан неправильный номер, поэтому Коман не понял, что его зовут. Из-за этого на поле недолго находился двенадцатый игрок.

Мы это заметили и остановили игру, потом посовещались друг с другом и продолжили матч. Это раздражает нас, ведь эпизод оказался в центре внимания. Мы, арбитры, отметим это в отчете матча», — цитирует Дингерта Bild.

Также 41-летний рефери добавил, что ошибка была допущена менеджером мюнхенцев Кэтлин Крюгер.

Отметим, что у «Фрайбурга» есть время до понедельника, чтобы подать апелляцию в соответствующие органы.