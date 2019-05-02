Спортивный директор "Боруссии" из Менхенгладбаха Макс Эберль прокомментировал заявление нападающего команды Торгана Азара о том, что он договорился о контракте с дортмундской "Боруссией".

- К сожалению, Торган Азар не играет на том уровне, как он играл в первой половине сезона. Есть несколько причин этого, - цитирует Эберля официальный Твиттер клуба. - Он принял решение о своем будущем. Теперь нам нужно обсудить детали с другим клубом.

26-летний Торган Азар в текущем сезоне провел 32 матча за "Боруссию", забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Все о чемпионате Германии - здесь.