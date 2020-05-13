Скандал в Германии. Клубы бундеслиги переругались на видеоконференции

Клубы бундеслиги не смогли договориться о принципах обмена со второй бундеслигой на случай, если футбольные соревнования в Германии не удастся довести до конца.

Как сообщили «СЭ» коллеги из Kicker, сегодняшняя видеоконференция с участием представителей 18 клубов привела к бурным спорам и конфликтам. 10 из них поддержали предложение руководства Германской футбольной лиги о сохранении обмена, а другие восемь высказались против. В такой ситуации решено не проводить голосование на завтрашнем заседании с участием всех 36 клубов, входящих в лигу, и отложить решение вопроса на неделю.

Кроме того, в эти дни лига собирается внести изменения в документы, регламентирующие проведение чемпионата страны. Ей дадут право в короткие сроки менять место проведения матча и переносить его на нейтральное поле, если по каким-либо причинам, в первую очередь связанным с заражением коронавирусом, его нельзя провести, как планировалось. Если перенос случится не по вине клуба, расходы на себя возьмет сама лига.

Клубы обеих бундеслиг должны одобрить новый календарь. В официальных документах зафиксируют изменение трансферных окон, которые изначально планировались в период с 1 июля по 31 августа и с 1 января по 31 января будущего года. Наконец, клубам необходимо согласовать увеличение числа замен: недавно ИФАБ разрешил менять по пять игроков — трижды в течение игры, а также в перерыве. (Александр Бобров)