Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае прихода Кейна

Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае подписания форварда Гарри Кейна, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, Шупо-Мотинг хочет играть в основе команды. Если Кейн перейдет в «Баварию», то немецкий футболист не захочет оставаться в качестве запасного игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тоттенхэма» Кейн может стать игроком немецкой команды летом 2023 года.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до конца сезона-2022/23. В этом сезоне он провел в составе клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.