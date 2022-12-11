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11 декабря, 22:15

Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае прихода Кейна

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае подписания форварда Гарри Кейна, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, Шупо-Мотинг хочет играть в основе команды. Если Кейн перейдет в «Баварию», то немецкий футболист не захочет оставаться в качестве запасного игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тоттенхэма» Кейн может стать игроком немецкой команды летом 2023 года.

Текущее соглашение Шупо-Мотинга с «Баварией» действует до конца сезона-2022/23. В этом сезоне он провел в составе клуба 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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Основные источники исследования

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35%

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14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Гарри Кейн
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
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 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
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Кельн – Вердер
 - : -
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Боруссия Д – Аугсбург
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

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 10
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Маркус Тюрам

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П
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