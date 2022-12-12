«Лейпциг» хочет продлить Ольмо

«Лейпциг» хочет продлить контракт с полузащитником Дани Ольмо. Об этом рассказал спортивный директор клуба Макс Эберль.

«Мы продолжим переговоры. Конечно же, этот вопрос стоит на повестке дня», — сказал Эберль на пресс-конференции.

Действующее соглашение 24-летнего испанца с клубом истекает летом 2024 года.

В этом сезоне на счету Ольмо 14 матчей за «Лейпциг» 3 гола и 4 результативные передачи.