Шамиль Газизов прокомментировал переход Лунева в «Байер»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» переход вратаря Андрея Лунева в «Байер».

«Молодец! Поставил себе цель. Лунев — пример для всех , потому что уехал играть за меньшие деньги в Европу. Андрей — большой и сильный боец. Уверен, что он все сделал правильно. А мы будем за него всегда болеть. Получится ли у него стать первым номером? Будет непросто. Но то , что он составит конкуренцию , в этом сомнений нет. Лишь бы без травм. Чем больше российских футболистов будут играть в более сильных чемпионатах, тем лучше для нашей сборной и всего российского футбола. Наши ребята за меньшие деньги стали уезжать в Европу. Они переходят туда, чтобы играть и составлять конкуренцию. Это уже потихоньку становится хорошей тенденцией», — сказал Газизов «СЭ»

В конце июня после окончания контракта с «Зенитом» 29-летний Лунев стал свободным агентом.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел за сине-бело-голубых 13 матчей во всех турнирах.