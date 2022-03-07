«Шальке» объявил имя нового главного тренера
«Шальке» на официальном сайте объявил, что новым главным тренером команды стал Михаэль Бюскенс. С ним заключен контракт до конца нынешнего сезона.
Ранее пост главного тренера команды покинул Димитриос Граммозис.
«Шальке» в турнирной таблице второй бундеслиги занимает 6-е место.
Прежде клуб из Гельзенкирхена досрочно расторг контракт с компанией «Газпром».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|
5
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|
6
|Хоффенхайм
|25
|13
|4
|8
|48-36
|43
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|
9
|Унион Б
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|
10
|Кельн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|
11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|
12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Штутгарт
|25
|5
|7
|13
|31-47
|22
|
16
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|
17
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|0 : 1
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|2 : 1
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|1 : 0
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 4
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|1 : 1
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|3 : 2
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|0 : 1
|16.03
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|21
|1
|5
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