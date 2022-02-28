«Шальке» досрочно расторг контракт с компанией «Газпром»

Правление «Шальке» досрочно расторгло контракт с титульным спонсором — российской компанией «Газпром», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причины решения не уточняются. Руководство клуба сообщило, что расторжение контракта не повлияет на финансовую дееспособность клуба, новый титульный спонсор будет представлен в ближайшее время.

Компания «Газпром» была спонсором «Шальке» с 2007 года.

Клуб занимает пятое место в турнирной таблице второй бундеслиги, набрав 41 очков в 24 матчах.