Холанн определится со своим будущим в ближайшие недели. «Манчестер Сити» и «Реал» — фавориты в борьбе за нападающего
Нападающий «Боруссии» Холанн определится со своим будущим в ближайшие недели
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн определится со своим будущим в ближайшие недели, сообщает The Athletic.
По информации источника, фаворитами в борьбе за 21-летнего норвежца являются «Манчестер Сити» и «Реал».
Отмечается, что мадридский клуб планировал подписать нападающего «Боруссии» через год, но конкуренция с «Манчестер Сити» может вынудить их купить Холанна этим летом.
В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|
5
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|
6
|Хоффенхайм
|25
|13
|4
|8
|48-36
|43
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|
9
|Унион Б
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|
10
|Кельн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|
11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|
12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Штутгарт
|25
|5
|7
|13
|31-47
|22
|
16
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|
17
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|0 : 1
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|2 : 1
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|1 : 0
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 4
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|1 : 1
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|3 : 2
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|0 : 1
|16.03
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|21
|1
|5
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