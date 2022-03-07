Нападающий «Боруссии» Холанн определится со своим будущим в ближайшие недели

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн определится со своим будущим в ближайшие недели, сообщает The Athletic.

По информации источника, фаворитами в борьбе за 21-летнего норвежца являются «Манчестер Сити» и «Реал».

Отмечается, что мадридский клуб планировал подписать нападающего «Боруссии» через год, но конкуренция с «Манчестер Сити» может вынудить их купить Холанна этим летом.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.