Переговоры между «Боруссией» и «Зальцбургом» по трансферу Адейеми встали на паузу

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может перейти в «Боруссию» из Дортмунда. Однако в последнее время переговоры между сторонами встали на паузу, сообщает Bild.

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 33 матча за «Зальцбург», на его счету 19 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

При этом сумма отступных за игрока составляет 45 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до 2024 года.

12 февраля сообщалось, что «Боруссия» согласовала с 20-летним немцем договор на пять лет.