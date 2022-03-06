Главный тренер «Шальке» Граммозис покинул свой пост

«Шальке» на официальном сайте сообщил об уходе главного тренера команды Димитриоса Граммозиса.

Специалист занимал свой пост с марта 2021 года. «Шальке» в турнирной таблице второй бундеслиги занимает 6-е место.

Ранее «Шальке» досрочно расторг контракт с компанией «Газпром».