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Сегодня, 15:43

Селюк прокомментировал переход Азмуна в «Рому»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк считает, что ушедший в аренду в «Рому» Сердар Азмун вернется в «Байер» в конце сезона.

«Азмун — хороший футболист, тут нечего добавить. Другое дело, что он адаптировался вроде к команде, но я не думаю, что «Рома» будет его выкупать. В Германии нужно физически очень много работать, там определенный образ жизни. Наверное, ему там сложнее», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

26 августа «Рома» объявила о подписании контракта с 28-летним Азмуном. Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года с правом выкупа.

Азмун зимой 2022 года перешел из «Зенита» в «Байер», за который в минувшем сезоне провел 33 матча, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11093609-selyuk-vyskazalsya-o-perehode-azmuna-v-romu.html
Футбол
ФК Байер
ФК Рома
Дмитрий Селюк
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
3
 Бавария 1 1 0 0 4-0 3
4
 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 Унион Б 1 1 0 0 4-1 3
6
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
7
 Вольфсбург 1 1 0 0 2-0 3
8
 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 1-0 3
9
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
10
 Боруссия М 1 0 1 0 4-4 1
11
 Аугсбург 1 0 1 0 4-4 1
12
 Майнц 1 0 0 1 1-4 0
13
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-2 0
14
 Вердер 1 0 0 1 0-4 0
15
 Хайденхайм 1 0 0 1 0-2 0
16
 Дармштадт 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бохум 1 0 0 1 0-5 0
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25.08 21:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 5 : 1
26.08 16:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
26.08 16:30
Дармштадт – Унион Б
 - : -
26.08 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
26.08 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
26.08 16:30
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Давид Раум

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Хави Симонс

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Кристофер Антви-Аджей

Бохум

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Леандру Баррейру

Леандру Баррейру

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Кевин Беренс

Кевин Беренс

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