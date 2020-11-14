Санчо: «Слухи о «Манчестер Юнайтед» не повлияли на меня»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо не считает, что слухи о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» оказали влияние на его форму.
— Не думаю, что слухи про «МЮ» прошлым летом повлияли на мою игру, — приводит BBC слова Санчо. — У всех в карьере бывают спады, я прохожу через что-то подобное в данный момент. Сейчас я возвращаюсь к норме и рад, что тренеры верят в меня и продолжают мне доверять. У меня большие ожидания от своей международной карьеры. Когда я на поле, я всегда стараюсь забивать, отдавать голевые передачи, помогать команде. У меня это не получалось на протяжении нескольких матчей, но я знал, что у меня будет шанс, и воспользовался им в матче с Ирландией.
В сезоне-2020/21 Санчо провел 9 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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