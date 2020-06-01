Санчо повторил достижение Месси, Роналду и Эдена Азара

Полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо в матче 29-го тура бундеслиги против «Падерборна» (6:1) оформил хет-трик. На его счету 17 голов и 16 результативных передач в 27 встречах чемпионата Германии.

Он стал пятым футболистом с сезона-2006/07, которому удалось забить не менее 15 голов и сделать не менее 15 передач в топ-5 лиг Европы. Ранее это достижение покорилось Лионелю Месси (4 раза), Эдену Азару (2), Криштиану Роналду и Луису Суаресу.

В текущем сезоне на счету Санчо 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 20 голов, в том числе 17 в бундеслиге, а также оформил 18 результативных передач.