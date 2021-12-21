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Румменигге: «Кьеза — отличный вариант для «Баварии»

Румменигге считает, что «Баварии» нужен Кьеза
18:17
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Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что думает о форварде «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе.

«Кьеза — невероятный футболист. Он всегда показывал это в сборной Италии, «Ювентусе» и «Фиорентине». Он отличный вариант для «Баварии», — цитирует Румменигге Bayern & Germany.

Кьеза перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» на правах аренды в 2020 году. В этом сезоне 24-летний футболист провел 12 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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