Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что думает о форварде «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезе.

«Кьеза — невероятный футболист. Он всегда показывал это в сборной Италии, «Ювентусе» и «Фиорентине». Он отличный вариант для «Баварии», — цитирует Румменигге Bayern & Germany.

Кьеза перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» на правах аренды в 2020 году. В этом сезоне 24-летний футболист провел 12 матчей в серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист.