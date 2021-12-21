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«Боруссия» хочет убедить Холанна остаться в клубе до 2023 года

20:10
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Дортмундская «Боруссия» хочет убедить нападающего Эрлина Холанна остаться в клубе до 2023 года, сообщает AS.

По информации источника, несколько дней назад генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке встретился с агентом 21-летнего норвежца Мино Райолой. В ближайшее время он также встретится с самим нападающим.

Отмечается, что у клуба есть устная договоренность с агентом о том, что летом 2022 года его клиента отпустят. Чтобы убедить Холанна, ему готовы платить 14 миллионов евро в год. Если он согласится на такие условия, то в его контракте пропишут отступные.

При этом в «Реале» считает такое развитие событий идеальным. Мадридский клуб получил бы шанс организовать трансфер Холанна летом 2023 года, так как появилась бы возможность подготовить зарплатную ведомость к переходу нападающего.

В нынешнем сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию», в которых забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/21/primera/1640063488_783866.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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