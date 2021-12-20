«Бавария» возобновила переговоры с Команом по новому контракту
18:54
«Бавария» возобновила переговоры с нападающим Кингсли Команом по новому контракту, сообщает Bild.
Переговоры, казалось, зашли в тупик, но немецкий клуб серьезно настроен сохранить футболиста.
Действующее соглашение Комана с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний француз провел 16 матчей за «Баварию», отличившись пятью голами и двумя ассистами.
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