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Сегодня, 15:43

«Реал» зимой может приобрести Тимо Вернера

Виктория Кравченко
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Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Реале», сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, мадридцы рассматривают кандидатуру игрока из-за большого количества травмированных в команде.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» также заинтересован в 27-летнем немце.

Вернер летом 2022 года вернулся в «Лейпциг» после неудачного периода в «Челси». В этом сезоне футболист провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Реал
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 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
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8
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10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
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