«Реал» зимой может приобрести Тимо Вернера

Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Реале», сообщает испанское издание Sport.

По данным источника, мадридцы рассматривают кандидатуру игрока из-за большого количества травмированных в команде.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» также заинтересован в 27-летнем немце.

Вернер летом 2022 года вернулся в «Лейпциг» после неудачного периода в «Челси». В этом сезоне футболист провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.