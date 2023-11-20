«Реал» зимой может приобрести Тимо Вернера
Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Реале», сообщает испанское издание Sport.
По данным источника, мадридцы рассматривают кандидатуру игрока из-за большого количества травмированных в команде.
Ранее сообщалось, что «Фулхэм» также заинтересован в 27-летнем немце.
Вернер летом 2022 года вернулся в «Лейпциг» после неудачного периода в «Челси». В этом сезоне футболист провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|11
|10
|1
|0
|34-10
|31
|
2
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|РБ Лейпциг
|11
|7
|2
|2
|28-10
|23
|
5
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|6
|1
|17-11
|18
|
8
|Фрайбург
|11
|4
|2
|5
|14-22
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|11
|3
|2
|6
|18-22
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Кельн
|11
|1
|3
|7
|9-23
|6
|
18
|Унион Б
|11
|2
|0
|9
|11-26
|6
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.11
|22:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|25.11
|17:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|25.11
|17:30
|
Фрайбург – Дармштадт
|- : -
|25.11
|17:30
|
Унион Б – Аугсбург
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вердер – Байер
|- : -
|25.11
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|25.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|26.11
|17:30
|
Хайденхайм – Бохум
|- : -
|26.11
|19:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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