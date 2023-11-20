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В Германии недовольны освистыванием турками немецких футболистов в Берлине

Виктория Кравченко
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В Германии возмущены тем, что турецкие болельщики на товарищеском матче в Берлине освистывали игроков сборной Германии, сообщает Bild.

18 ноября сборная Германии проиграла Турции со счетом 2:3. Во время матча болельщики турецкой команды освистывали немецких футболистов при каждом касании мяча.

Первого в истории сборной Германии капитана турецкого происхождения Илкая Гюндогана освистывали на протяжении всего матча.

По данным The Associated Press, некоторые игроки немецкой сборной являются потомками турецких «рабочих-иммигрантов», прибывших в бывшую Западную Германию, чтобы помочь восстановить послевоенную экономику.

Источник: https://www.bild.de/
Сборная Германии по футболу
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