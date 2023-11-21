У корейского футболиста Ким Мин Джэ украли рисоварку после перехода в «Баварию»

У защитника сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ украли рисоварку, когда он переезжал в новый дом после трансфера в «Баварию», сообщает Sport Bild.

Как отмечает источник, кухонный прибор пропал во время разгрузки вещей. Футболист оставил рисоварку на тротуаре, чтобы перенести одну из коробок в новый дом, а когда вернулся, то не обнаружил ее на оставленном месте. Позже агент Ким Мин Чжэ привез ему новую рисоварку из Южной Кореи.

Ким Мин Джэ перешел в «Баварию» из «Наполи» этим летом, подписав соглашение с мюнхенским клубом до лета 2028 года. В бундеслиге 27-летний игрок провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне корейский защитник провел 45 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Ким Мин Джэ с 2017 года является игроком сборной Южной Кореи. Он также должен был участвовать в чемпионате мира-2018, но пропустил турнир из-за травм.