«Реал» рассматривает вариант с подписанием Киммиха на смену Модричу и Кроосу

«Реал» присматривается к варианту с подписанием полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает Bayern&Germany.

По данным источника, руководство сливочных рассчитывает, что хавбек станет лидером для молодых игроков клуба после ухода Луки Модрича и Тони Крооса в 2024 году.

Контракт Киммиха с «Баварией» истекает летом 2025 года.

В этом сезоне 28-летний немец провел за мюнхенцев 44 матча, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.