«Реал» интересуется нападающим «Баварии» Команом

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Bayern & Germany.

По информации издания, руководство мадридского клуба давно интересуется 26-летним вингером, но «Бавария» рассчитывает сохранить француза.

Также сообщается, что немецкая команда готова продать Комана, но только в случае, если «Реал» сделает огромное предложение.

В текущем сезоне французский вингер провел за «Баварию» 19 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.