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Сегодня, 10:28

«Реал» интересуется нападающим «Баварии» Команом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Bayern & Germany.

По информации издания, руководство мадридского клуба давно интересуется 26-летним вингером, но «Бавария» рассчитывает сохранить француза.

Также сообщается, что немецкая команда готова продать Комана, но только в случае, если «Реал» сделает огромное предложение.

В текущем сезоне французский вингер провел за «Баварию» 19 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 11 7 1 56-18 40
2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 15 1 2
Александр Хак

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 15 1 2
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