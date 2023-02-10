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Сегодня, 10:43

Источник: «Бавария» может оштрафовать Нойера на 1,666 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Мануэль Нойер.
Фото AFP

Голкипер «Баварии» Маунэль Нойер провел личную встречу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном, на которой стороны уладили потенциальный конфликт, сообщает Bild.

Тем не менее, 36-летнему вратарю все еще может грозить крупный штраф за «открытую критику руководства клуба».

Согласно стандартному пункту в контракте каждого игрока мюнхенской команды, «Бавария» может наложить за подобный проступок штраф в размере до одной месячной зарплаты. Учитывая, что годовая зарплата Мануэля Нойера оценивается в 20 миллионов евро, в случае вратаря этот штраф может составить около 1,666 миллиона евро.

8 февраля «Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей. Рехнер сменил на посту Тони Тапаловича, чье увольнение и стало причиной скандального интервью голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

Капитан «Баварии» в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска.

Мануэль Нойер. Нойер открыто ругается с «Баварией». Похоже, его время в Мюнхене истекло

Мануэль Нойер
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 11 7 1 56-18 40
2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
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 18 1 5
Доминик Дрекслер

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Шальке-04

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