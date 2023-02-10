Источник: «Бавария» может оштрафовать Нойера на 1,666 миллиона евро

Голкипер «Баварии» Маунэль Нойер провел личную встречу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманном, на которой стороны уладили потенциальный конфликт, сообщает Bild.

Тем не менее, 36-летнему вратарю все еще может грозить крупный штраф за «открытую критику руководства клуба».

Согласно стандартному пункту в контракте каждого игрока мюнхенской команды, «Бавария» может наложить за подобный проступок штраф в размере до одной месячной зарплаты. Учитывая, что годовая зарплата Мануэля Нойера оценивается в 20 миллионов евро, в случае вратаря этот штраф может составить около 1,666 миллиона евро.

8 февраля «Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей. Рехнер сменил на посту Тони Тапаловича, чье увольнение и стало причиной скандального интервью голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

Капитан «Баварии» в этом сезоне больше не сможет помочь команде, так как сломал ногу, когда катался на лыжах во время отпуска.