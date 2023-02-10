Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн пользуется абсолютным доверием со стороны руководства клуба, утверждает Sport1.
Боссы немецкого клуба полностью поменяли тренерский штаб ради комфорта 35-летнего специалиста. Также тренер напрямую принимает участие в формировании состава команды и трансферных переговорах.
Ранее «Бавария» представила Михаэля Рехнера в качестве нового тренера вратарей. Специалист с 2015 года работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме» — в том числе при Юлиане Нагельсманне, который возглавлял клуб с 2016 по 2019 год.
Нагельсманн занимает пост главного мюнхенцев с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2025/2026.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|
2
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|5
|6
|38-26
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2