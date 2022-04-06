«Реал» хочет приобрести хавбека «Баварии» Корентена Толиссо

Корентен Толиссо может продолжить карьеру в «Реале»

«Реал» интересуется полузащитником «Баварии» Корентеном Толиссо, пишет Calciomercato.

По данным источника, мадридцы рассматривают покупку футболиста в летнее трансферное окно. Игроком также интересовался «ПСЖ».

Контракт хавбека с «Баварией» истекает этим летом, поэтому в «Реал» он может перейти на правах свободного агента.

В немецком клубе Толиссо играет с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в бундеслиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.