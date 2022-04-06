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Сегодня, 17:25

«Реал» хочет приобрести хавбека «Баварии» Корентена Толиссо

Корентен Толиссо может продолжить карьеру в «Реале»
Виктория Кравченко
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«Реал» интересуется полузащитником «Баварии» Корентеном Толиссо, пишет Calciomercato.

По данным источника, мадридцы рассматривают покупку футболиста в летнее трансферное окно. Игроком также интересовался «ПСЖ».

Контракт хавбека с «Баварией» истекает этим летом, поэтому в «Реал» он может перейти на правах свободного агента.

В немецком клубе Толиссо играет с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в бундеслиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 27 11 5 11 40-31 38
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Аугсбург 27 7 8 12 32-44 29
13
 Боруссия М 28 9 7 12 39-52 34
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Вольфсбург 28 9 4 15 29-45 31
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 22 1 5
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