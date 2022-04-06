«Реал» хочет приобрести хавбека «Баварии» Корентена Толиссо
Корентен Толиссо может продолжить карьеру в «Реале»
«Реал» интересуется полузащитником «Баварии» Корентеном Толиссо, пишет Calciomercato.
По данным источника, мадридцы рассматривают покупку футболиста в летнее трансферное окно. Игроком также интересовался «ПСЖ».
Контракт хавбека с «Баварией» истекает этим летом, поэтому в «Реал» он может перейти на правах свободного агента.
В немецком клубе Толиссо играет с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 14 матчей в бундеслиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Майнц
|27
|11
|5
|11
|40-31
|38
|
7
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
8
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Аугсбург
|27
|7
|8
|12
|32-44
|29
|
13
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
14
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
15
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|22
|1
|5
Новости